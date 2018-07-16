ФОМ: Процент занятых в волонтерском движении взрослых россиян вырос на треть

Почти четверть взрослого населения России старше 18 лет хотя бы раз принимала участие в крупных мероприятиях в качестве волонтеров.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). За полгода процент занятых в волонтерском движении взрослых (совершеннолетих) россиян вырос на треть. Если в 2017 году доля граждан старше 18 лет, идентифицирующих себя как волонтеры, и знакомых с ценностями этого движения составляла 7-8 процентов, то за первое полугодие 2018 года показатель составил 10-11 процентов.

О последних результатах опроса ФОМ сегодня во время прямой линии с городами-организаторами чемпионата мира по футболу в городском пресс-центре Москвы рассказала руководитель дирекции Года добровольца (волонтера) в России Ксения Разуваева.

По данным того же исследования, 22 процента взрослого населения России старше 18 лет хотя бы раз принимали участие в крупных мероприятиях в качестве волонтеров.