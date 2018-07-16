Могерини призвала США не забывать, кто их друзья

Глава дипломатии ЕС отметила, что смена администрации не меняет дружбу Евросоюза и США.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Администрации США следует не забывать о том, кто их друзья, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини перед началом переговоров в Хельсинки российского и американского лидеров. Об этом сообщает РИА Новости.

У Евросоюза есть ясное представление о том, кто наши друзья — это США, и смена администрации не меняет дружбу, сказала Могерини журналистам в Брюсселе перед началом заседания совета по иностранным делам Евросоюза.

«Я надеюсь, что и у американской администрации есть ясное представление о друзьях», — добавила глава дипломатии ЕС.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.

Ранее Трамп заявил, что отношения США и России испортились из-за американской «глупости».