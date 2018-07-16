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Казанские спасатели освободили женщину, застрявшую головой между стеной и батареей

Татар-информ

16 июля 2018, 11:18

Общество

В Казани на время крестного хода 21 июля перекроют ряд центральных улиц

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Фото: kzn.ru

Верующие совершат крестный ход вокруг Кремля и по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Крестовоздвиженского храма.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Лилия Чанышева). В Казани 21 июля перекроют ряд центральных улиц из-за крестного года в честь обретения Казанской иконы Божией Матери. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями исполкома Ильнур Шакиров.

Торжественная литургия начнется в 9 утра. После ее завершения верующие во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном совершат крестный ход от собора вокруг Кремля и по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Крестовоздвиженского храма.

С 10 до 13 часов движение автотранспорта по маршруту будет ограничено, отметил Шакиров.

Ограничение будет действовать на улице Кремлевской (от Чернышевского до площади Первого Мая), улице Баумана (от Профсоюзной до Батурина), улице Батурина (от Кремлевской транспортной дамбы до Дзержинского). Кроме того, для движения будут перекрыты улица Большая Красная (от Япеева до Батурина), улица Карла Маркса (от Батурина до Япеева), улица Миславского (от Карла Маркса до Дзержинского).

Шакиров подчеркнул, что городские службы будут оказывать максимальное содействие в организации мероприятия.

 

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