В Казани на время крестного хода 21 июля перекроют ряд центральных улиц

Рекомендуем
Фото: kzn.ru
(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Лилия Чанышева). В Казани 21 июля перекроют ряд центральных улиц из-за крестного года в честь обретения Казанской иконы Божией Матери. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями исполкома Ильнур Шакиров.
Торжественная литургия начнется в 9 утра. После ее завершения верующие во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном совершат крестный ход от собора вокруг Кремля и по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Крестовоздвиженского храма.
С 10 до 13 часов движение автотранспорта по маршруту будет ограничено, отметил Шакиров.
Ограничение будет действовать на улице Кремлевской (от Чернышевского до площади Первого Мая), улице Баумана (от Профсоюзной до Батурина), улице Батурина (от Кремлевской транспортной дамбы до Дзержинского). Кроме того, для движения будут перекрыты улица Большая Красная (от Япеева до Батурина), улица Карла Маркса (от Батурина до Япеева), улица Миславского (от Карла Маркса до Дзержинского).
Шакиров подчеркнул, что городские службы будут оказывать максимальное содействие в организации мероприятия.
На ремонт и замену шахт и оборудования республика готова потратить 427 миллионов рублей.
Происшествие случилось в доме №60 по улице Карбышева.
Почти четверть взрослого населения России старше 18 лет хотя бы раз принимала участие в крупных мероприятиях в качестве волонтеров.
Верующие совершат крестный ход вокруг Кремля и по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Крестовоздвиженского храма.
Происшествие случилось в одной из квартир дома №31а по улице Айдарова.
Эксперты сайта по поиску работы и персонала назвали самые популярные профобласти среди филологов, юристов и экономистов от 24 до 28 лет.
Пенсионерка не отвечала на телефонные звонки родственников и не открывала входную дверь.
По результатам соцопроса, Санкт-Петербург занял первое место, набрав 26 процентов голосов.
В моногороде планируется реализовать 19 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 4,8 млрд рублей.
Две «Лады Приоры» столкнулись на пересечении Автозаводского проспекта и проспекта Мира.
Исполком Буинского района определился с компанией, ответственной за благоустройство.
В Казани развита спортивная инфраструктура, город объединяет и Европу, и Азию, является своеобразным космополитическим центром, заявил глава ОКР.
За один поход в ресторан футбольные фанаты из Австралии тратили 4-5 тыс. рублей.
В столице РТ стартовал прием заявок на размещение нестационарных торговых объектов.
Чаще всего за помощью обращались россияне, латиноамериканцы и иранцы.
Аукцион состоится 24 июля 2018 года.
Вторсырье собирали рядом со стадионом «Казань Арена», фанфестом и тренировочными площадками.
Авария произошла на пересечении улиц Московская и Говорова.
Фестиваль болельщиков в столице РТ за 26 дней посетило более 800 тыс. человек.