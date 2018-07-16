«Татушка» Лена Катина разорвала все отношения с Юлией Волковой

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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Экс-солистка группы t.A.T.u Лена Катина призналась, что разорвала все отношения с другой вокалисткой группы – Юлией Волковой, пишут «Дни.Ру».
Об этом Катина рассказала на фестивале «Славянский базар в Витебске». Пробовать выступать без подруги Лена Катина начала еще в 2010 году. По словам певицы, в начале было очень сложно, и лишь спустя несколько лет она привыкла.
Лена признает, что для многих людей она так и осталась «рыжей "татушкой"», а на концертах ее порой объявляют как «бывшую участницу t.A.T.u», но ее это не смущает. Катина гордится, что пела в этой группе.
На сегодняшний день она продолжает общение с бывшим продюсером коллектива Иваном Шаповаловым, который победил рак мозга.
А вот с бывшей коллегой по коллективу Юлей Волковой Лена пресекла все контакты, прекратила любое общение. «Так случилось», – сказала певица, но в подробности вдаваться отказалась.
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