Происшествие случилось в одной из квартир дома №31а по улице Айдарова.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Казанские спасатели освободили женщину, застрявшую головой между стеной и батареей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Случилось это вчера утром в квартире дома №31а по улице Айдарова.

Сотрудники ЗПСО №2 при помощи аварийно-спасательного инструмента отжали трубу от стены, освободили 69-летнюю женщину и передали ее врачам.