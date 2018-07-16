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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Казанские спасатели освободили женщину, застрявшую головой между стеной и батареей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
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Сотрудники ЗПСО №2 при помощи аварийно-спасательного инструмента отжали трубу от стены, освободили 69-летнюю женщину и передали ее врачам.
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