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Казанские спасатели освободили женщину, застрявшую головой между стеной и батареей

Татар-информ

16 июля 2018, 11:12

Экономика и финансыНаука и образование

Выпускники вузов Татарстана чаще выбирают работу по специальности

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Эксперты сайта по поиску работы и персонала назвали самые популярные профобласти среди филологов, юристов и экономистов от 24 до 28 лет.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Выпускники вузов в возрасте от 24 до 28 лет предпочитают работать по специальности. К такому выводу пришли эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, подготовившие аналитические данные по запросу ИА «Татар-информ».

Самые востребованные профобласти среди филологов — это «Административный персонал» и «Наука, образование». На них приходится 17 процентов от общего числа резюме.

Филологи, которые хотят работать административным персоналом, интересуются письменным или последовательным переводом, а также вакансиями персональных ассистентов или секретарей. Соискатели 24 — 28 лет, которые хотели бы развиваться в науке и образовании, чаще выбирают преподавание, работу с языками и гуманитарные науки. 

Большинство специалистов с филологическим образованием (23 процента) хотят получать зарплату от 25 до 30 тысяч рублей.

Выпускники вузов с экономическим образованием также чаще ищут работу по специальности. Около 18 процентов претендуют на вакансии бухгалтеров, 16 процентов — хотят пойти в продажи. Около половины экономистов хотят получать от 15 до 30 тысяч рублей, а 28 процентов таких специалистов надеются на зарплату в 30 — 40 тысяч рублей.

Четверть выпускников юридических факультетов планируют работать по специальности. Далее по популярности, как и у экономистов, идет сфера продаж — ей интересуются 14 процентов. В вопросе желаемого оклада специалисты с юридическим образованием также солидарны с людьми с экономическим образованием. Более 45 процентов соискателей в возрасте от 24 до 28 лет в своих резюме указывают оклад от 15 до 30 тысяч рублей.

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