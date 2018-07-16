Выпускники вузов Татарстана чаще выбирают работу по специальности

Экономика и финансыНаука и образование
Рекомендуем
(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Выпускники вузов в возрасте от 24 до 28 лет предпочитают работать по специальности. К такому выводу пришли эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, подготовившие аналитические данные по запросу ИА «Татар-информ».
Самые востребованные профобласти среди филологов — это «Административный персонал» и «Наука, образование». На них приходится 17 процентов от общего числа резюме.
Филологи, которые хотят работать административным персоналом, интересуются письменным или последовательным переводом, а также вакансиями персональных ассистентов или секретарей. Соискатели 24 — 28 лет, которые хотели бы развиваться в науке и образовании, чаще выбирают преподавание, работу с языками и гуманитарные науки.
Большинство специалистов с филологическим образованием (23 процента) хотят получать зарплату от 25 до 30 тысяч рублей.
Выпускники вузов с экономическим образованием также чаще ищут работу по специальности. Около 18 процентов претендуют на вакансии бухгалтеров, 16 процентов — хотят пойти в продажи. Около половины экономистов хотят получать от 15 до 30 тысяч рублей, а 28 процентов таких специалистов надеются на зарплату в 30 — 40 тысяч рублей.
Четверть выпускников юридических факультетов планируют работать по специальности. Далее по популярности, как и у экономистов, идет сфера продаж — ей интересуются 14 процентов. В вопросе желаемого оклада специалисты с юридическим образованием также солидарны с людьми с экономическим образованием. Более 45 процентов соискателей в возрасте от 24 до 28 лет в своих резюме указывают оклад от 15 до 30 тысяч рублей.
Следующая новость
На ремонт и замену шахт и оборудования республика готова потратить 427 миллионов рублей.
Происшествие случилось в доме №60 по улице Карбышева.
Почти четверть взрослого населения России старше 18 лет хотя бы раз принимала участие в крупных мероприятиях в качестве волонтеров.
Верующие совершат крестный ход вокруг Кремля и по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Крестовоздвиженского храма.
Происшествие случилось в одной из квартир дома №31а по улице Айдарова.
Эксперты сайта по поиску работы и персонала назвали самые популярные профобласти среди филологов, юристов и экономистов от 24 до 28 лет.
Пенсионерка не отвечала на телефонные звонки родственников и не открывала входную дверь.
По результатам соцопроса, Санкт-Петербург занял первое место, набрав 26 процентов голосов.
В моногороде планируется реализовать 19 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 4,8 млрд рублей.
Две «Лады Приоры» столкнулись на пересечении Автозаводского проспекта и проспекта Мира.
Исполком Буинского района определился с компанией, ответственной за благоустройство.
В Казани развита спортивная инфраструктура, город объединяет и Европу, и Азию, является своеобразным космополитическим центром, заявил глава ОКР.
За один поход в ресторан футбольные фанаты из Австралии тратили 4-5 тыс. рублей.
В столице РТ стартовал прием заявок на размещение нестационарных торговых объектов.
Чаще всего за помощью обращались россияне, латиноамериканцы и иранцы.
Аукцион состоится 24 июля 2018 года.
Вторсырье собирали рядом со стадионом «Казань Арена», фанфестом и тренировочными площадками.
Авария произошла на пересечении улиц Московская и Говорова.
Фестиваль болельщиков в столице РТ за 26 дней посетило более 800 тыс. человек.