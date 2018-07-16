Пенсионерка не отвечала на телефонные звонки родственников и не открывала входную дверь.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Казани сотрудники МЧС спасли престарелую женщину из запертой квартиры, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Лушникова изнутри заперта 89-летняя женщина. Она не открывала дверь и игнорировала телефонные звонки.

Спасатели ЗПСО №2 вскрыли дверь и обнаружили пенсионерку на полу. Сотрудники МЧС вынесли ее из квартиры и передали врачам.