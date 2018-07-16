Обелиск солдатам Великой Отечественной войны открыли в Елабужском районе РТ

Открытие обелиска приурочили ко Дню села.

(Елабуга, 16 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В деревне Сосновые Юраши Елабужского района в День села торжественно открыли обелиск павшим воинам в Великой Отечественной войне.

Первой со знаменательным событием сельчан поздравила заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина. Она отметила, что нельзя забывать о подвиге земляков, ведь благодаря их самоотверженности мы живем под мирным небом.

На войну из этой деревни ушли 111 человек, а вернулась лишь половина фронтовиков. Старые Юраши некогда была большим селом, где проживало более 800 человек, здесь была своя школа, мечеть, сегодня же в деревне всего 19 дворов. На открытие обелиска приехали многие выходцы из села.

«Приехал я отмечать сразу два праздника – день села и день встречи выпускников. Очень рад празднику. Вот памятник установили. Такой деревни больше не найти. Природа хорошая, люди хорошие, село растет потихоньку», – делится Ильгиз Валеев, который приехал в родную деревню из Нижнекамска.

На обелиске высечены 111 имен солдат, когда-то ушедших на войну из этой деревни. Памятник героям войны установили за счет местного бюджета, а часть денег были выделены из фонда Победы.