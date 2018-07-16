Трамп: Отношения с Россией испортились из-за «глупости и тупости» США

16 июля в Хельсинки состоится встреча лидеров России и США.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Отношения США и России испортились из-за «многолетней глупости» с американской стороны, написал Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Отношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США и «сегодняшней охоте на ведьм», говорится в сообщении Трампа.

16 июля в Хельсинки состоится встреча Дональда Трампа и Президента России Владимира Путина.

Ранее в разговоре с ИА «Татар-информ» специалист в области международных отношений Альберт Белоглазов рассказал, в чем схожесть двух мировых лидеров и чего ожидает мировое сообщество от их встречи.