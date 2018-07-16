Менделеевску присвоят статус ТОСЭР

В моногороде планируется реализовать 19 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 4,8 млрд рублей.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Менделеевск получит статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Заявку на создание ТОСЭР на территории моногорода подали в Минэкономразвития России за подписью Президента Татарстана Рустама Минниханова. Министерство экономики республики и органы местного самоуправления Менделеевского района ведут работу по снижению монозависимости экономики Татарстана и Менделеевска.

Ожидается, что на территории этого моногорода будут реализованы 19 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 4,8 млрд рублей. Благодаря этому в Менделеевске появятся 630 новых рабочих мест.

Ранее Президент РТ сообщил, что присвоение статуса ТОСЭР городам республики — это доверие Правительства России.