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Фото: ГУ МЧС по РТ
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В результате ДТП в Челнах в больницу с травмами и переломами доставлены две девушки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Две «Лады Приоры» столкнулись вчера ночью на пересечении Автозаводского проспекта и проспекта Мира.
В больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и тупой травмой живота доставлена 20-летняя девушка-водитель одного из авто. Ее 18-летнюю пассажирку госпитализировали с переломом носа, правой кисти и травмой головы.
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В столице РТ стартовал прием заявок на размещение нестационарных торговых объектов.
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