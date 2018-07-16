Две «Лады Приоры» столкнулись на пересечении Автозаводского проспекта и проспекта Мира.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В результате ДТП в Челнах в больницу с травмами и переломами доставлены две девушки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Две «Лады Приоры» столкнулись вчера ночью на пересечении Автозаводского проспекта и проспекта Мира.

В больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и тупой травмой живота доставлена 20-летняя девушка-водитель одного из авто. Ее 18-летнюю пассажирку госпитализировали с переломом носа, правой кисти и травмой головы.

Пожарные ПСЧ №54 оцепили место аварии и отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей.