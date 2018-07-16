Фото: Салихова Гульнара
(Елабуга, 16 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге из-за ливня на дороге образовалась пятиметровая яма, за ночь в городе выпало 42 миллиметра осадков, сообщил сегодня начальник Елабужского управления ГО и ЧС РТ Николай Доронин.
Проливные дожди размыли грунт на пересечении улиц Строителей и Зеленая, в результате чего образовалась пятиметровая яма. Опасный участок дороги сейчас огражден, на нем ведутся работы по восстановлению проезжей части, и скорее всего, работы продлятся несколько дней.
«Здесь старая ливневка, которая не справилась большим объемом воды, поэтому пришлось вскрывать все дорожное полотно. В связи с этим будет изменено движение общественного транспорта», – отметил Николай Доронин.
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