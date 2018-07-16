Восстанавливать проезжую часть будут несколько дней.

(Елабуга, 16 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге из-за ливня на дороге образовалась пятиметровая яма, за ночь в городе выпало 42 миллиметра осадков, сообщил сегодня начальник Елабужского управления ГО и ЧС РТ Николай Доронин.

Проливные дожди размыли грунт на пересечении улиц Строителей и Зеленая, в результате чего образовалась пятиметровая яма. Опасный участок дороги сейчас огражден, на нем ведутся работы по восстановлению проезжей части, и скорее всего, работы продлятся несколько дней.

«Здесь старая ливневка, которая не справилась большим объемом воды, поэтому пришлось вскрывать все дорожное полотно. В связи с этим будет изменено движение общественного транспорта», – отметил Николай Доронин.

Таким образом, маршрутки №4 и № 6 временно будет ходить по проспекту Мира.



