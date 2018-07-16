В Казани на аукционе разыграют 140 мест для размещения торговых точек

В столице РТ стартовал прием заявок на размещение нестационарных торговых объектов.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Казани стартовал прием заявок на размещение нестационарных торговых объектов. Из 740 мест через торги будет реализовано только 140 мест. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы сообщил председатель Комитета потребительского рынка исполкома Казани Руслан Фазылянов.

«Сегодня стартовал прием заявок по заключению договоров под размещение нестационарных торговых объектов. Нами разработаны схема и порядок размещения данных объектов. В настоящее время в схемы включено порядка 740 мест», — отметил Фазылянов.

Он добавил, что по приоритетному праву без торгов будут заключены договоры на 600 объектов. Право на безаукционное продолжение работы на прежних торговых точках имеют добросовестные предприниматели, у которых нет долгов за арендную плату.

Спикер напомнил, что за прошлый год в столице РТ было снесено более 200 незаконно установленных киосков и павильонов.