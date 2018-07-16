В Казани на аукционе разыграют 140 мест для размещения торговых точек

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Казани стартовал прием заявок на размещение нестационарных торговых объектов. Из 740 мест через торги будет реализовано только 140 мест. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы сообщил председатель Комитета потребительского рынка исполкома Казани Руслан Фазылянов.
«Сегодня стартовал прием заявок по заключению договоров под размещение нестационарных торговых объектов. Нами разработаны схема и порядок размещения данных объектов. В настоящее время в схемы включено порядка 740 мест», — отметил Фазылянов.
Он добавил, что по приоритетному праву без торгов будут заключены договоры на 600 объектов. Право на безаукционное продолжение работы на прежних торговых точках имеют добросовестные предприниматели, у которых нет долгов за арендную плату.
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