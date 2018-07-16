Песков: Новое российское вооружение «забетонирует» ядерный паритет

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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Российский Военно-промышленный комплекс принимает меры из-за угроз, которые исходят от НАТО, новые системы вооружений должны обеспечить ядерный паритет. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.
Паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретения новых систем вооружения, которые призваны «забетонировать» ядерный паритет, сказал Песков.
По его словам, ядерный паритет — это и элемент взаимного сдерживания, и элемент, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность.
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