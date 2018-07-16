На горячую линию для болельщиков в Казани во время ЧМ позвонили 700 раз

Чаще всего за помощью обращались россияне, латиноамериканцы и иранцы.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). За время чемпионата мира по футболу на горячую линию для болельщиков в Казани поступило более 700 звонков. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала директор Комитета по развитию туризма исполкома Казани Дарья Санникова.

Специалисты колл-центра круглосуточно принимали звонки от россиян и иностранцев. От жителей России поступило более 70 процентов звонков, 30 процентов — от зарубежных гостей. Из иностранцев на горячую линию преимущественно обращались латиноамериканцы и граждане Ирана, сообщила спикер.

Самые часто задаваемые вопросы были связаны с транспортной логистикой, размещением в гостиницах, а также с приобретением билетов на матчи мундиаля, рассказала Санникова.