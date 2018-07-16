«Мастер-строй» потратит на улицы Буинска почти 15 миллионов рублей

Исполком Буинского района определился с компанией, ответственной за благоустройство.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Исполком Буинского района Татарстана определился с компанией, которая будет благоустраивать улицы города Буинска. Информация об этом размещена на официальном портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно условиям тендера, тротуары должны быть вымощены брусчаткой. Победившее на аукционе ООО «Мастер-строй» согласилось выполнить работы за 14,9 млн рублей.