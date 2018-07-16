Здание бывшей поликлиники в Нижнекамске уйдет с молотка за 55 млн рублей

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(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан выставило на аукцион здание бывшей поликлиники в Нижнекамске. Торги состоятся 24 июля. Информационное сообщение о готовящихся торгах было опубликовано на официальном сайте ведомства.
Здание по улице Строителей, 10б формально относится к поликлинике № 2, но по назначению не используется, несмотря на удовлетворительное состояние.
Стартовая цена лота составляет 55 миллионов рублей. В техническом задании отмечается, что покупатель не обязан будет использовать здание по существующему назначению.
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