Здание бывшей поликлиники в Нижнекамске уйдет с молотка за 55 млн рублей

Аукцион состоится 24 июля 2018 года.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан выставило на аукцион здание бывшей поликлиники в Нижнекамске. Торги состоятся 24 июля. Информационное сообщение о готовящихся торгах было опубликовано на официальном сайте ведомства.

Здание по улице Строителей, 10б формально относится к поликлинике № 2, но по назначению не используется, несмотря на удовлетворительное состояние.

Стартовая цена лота составляет 55 миллионов рублей. В техническом задании отмечается, что покупатель не обязан будет использовать здание по существующему назначению.