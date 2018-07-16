За время ЧМ в Казани собрали более 100 тонн полезных отходов

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). За время чемпионата мира по футболу в Казани собрали более 100 тонн полезных фракций отходов. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.
Такой объем коммунальных отходов удалось собрать на территориях, прилегающих к стадиону «Казань Арена», фанфесту и на тренировочных площадках национальных сборных, отметил спикер.
На территории татарстанской столицы работает 40 пунктов приема вторсырья от населения. Третья часть городских дворов оснащена 1600 единицами для сбора полиэтиленовых бутылок, напомнил Гиниятуллин.
Кроме того, за прошедшие месяцы текущего года коммерческие организации и индивидуальные предприятия Казани собрали 8,7 тыс. тонн вторичного сырья, что в два раза больше, чем за весь прошлый год, подчеркнул замруководителя исполкома.
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