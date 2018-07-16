Четыре шахтера погибли и несколько ранены в результате аварии на шахте в Грузии

ЧП произошло на руднике имени Миндели в городе Ткибули.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Четыре шахтера погибли в результате аварии на шахте в Грузии, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на руднике имени Миндели в городе Ткибули.

По данным агентства, еще несколько человек получили различные травмы. Количество пострадавших не уточняется.

Сейчас на месте ЧП развернуты спасательные работы. Детали случившегося пока неизвестны.