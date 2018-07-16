Посетители фан-феста в Казани съели 30 тыс. хот-догов и выпили 100 тыс. литров пива

Фестиваль болельщиков в столице РТ за 26 дней посетило более 800 тыс. человек.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Лилия Чанышева). Посетители Фестиваля болельщиков в Казани за 26 дней съели 30 тыс. хот-догов и выпили 100 тыс. литров пива. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы сообщил начальник отдела реализации спортивных проектов аппарата исполкома Казани Роман Ивачев.

«За 26 дней работы фан-феста площадку посетило более 800 тысяч человек. Это третий показатель по общей посещаемости среди всех 11 городов-организаторов мероприятия», — отметил Ивачев.

Он добавил, что на площадке Фестиваля болельщиков работало 67 точек еды и напитков.

«Самыми популярными блюдами стали хот-дог, картофель фри и тортилья с курицей и сыром. Этих блюд соотвественно было реализовано 30 тысяч, 10 тысяч и 8 тысяч порций», — отметил Ивачев.

Из напитков пользовалось популярностью пиво, добавил спикер. По его словам, было реализовано 195 тыс. банок пива, что составляет около 100 тыс. литров напитка.