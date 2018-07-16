Путин заявил о почти 25 миллионах кибератак за время мундиаля

ПолитикаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). За время проведения в России чемпионата мира по футболу спецслужбы пресекли почти 25 млн кибератак и иных попыток воздействия на информационную инфраструктуру. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с представителями штаба по обеспечению безопасности мундиаля, передает РИА Новости.
Российский лидер также поблагодарил обеспечивавших безопасность ЧМ сотрудников российских и иностранных спецслужб. По его словам, в охране турнира были задействованы представители 55 спецслужб и правоохранительных органов 34 государств.
При этом Путин констатировал, что принятые меры безопасности не создали излишних неудобств ни для россиян, ни для приехавших на ЧМ-2018 иностранцев.
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