Путин заявил о почти 25 миллионах кибератак за время мундиаля

В охране турнира были задействованы представители 55 спецслужб и правоохранительных органов 34 государств.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). За время проведения в России чемпионата мира по футболу спецслужбы пресекли почти 25 млн кибератак и иных попыток воздействия на информационную инфраструктуру. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с представителями штаба по обеспечению безопасности мундиаля, передает РИА Новости.

Российский лидер также поблагодарил обеспечивавших безопасность ЧМ сотрудников российских и иностранных спецслужб. По его словам, в охране турнира были задействованы представители 55 спецслужб и правоохранительных органов 34 государств.

При этом Путин констатировал, что принятые меры безопасности не создали излишних неудобств ни для россиян, ни для приехавших на ЧМ-2018 иностранцев.