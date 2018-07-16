Семилетняя девочка и мать пострадали при столкновении иномарок в Елабуге

Авария произошла на пересечении улиц Московская и Говорова.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Двое взрослых и семилетняя девочка пострадали при столкновении иномарок в Елабуге, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Дэу Нексия» и «Шевроле Лачетти» столкнулись на пересечении улиц Московская и Говорова.

В результате ДТП в 36-летняя пассажирка «Нексии» и ее семилетняя дочь доставлены в ЦРБ Елабуги с сотрясением головного мозга. Травмы также получил водитель «Лачетти».

На месте аварии работали пожарные ПСЧ №75.