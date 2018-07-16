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Татар-информ

16 июля 2018, 08:48

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Общественный транспорт Казани за время ЧМ перевез почти 22 миллиона человек

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Фото: Ильнар Тухбатов

В столице Татарстана общественным транспортом воспользовались около 225 тысяч обладателей билетов на матчи мундиаля.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Общественный транспорт Казани за время чемпионата мира по футболу перевез 21,8 млн пассажиров. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана сообщил начальник отдела реализации спортивных проектов исполкома города Роман Ивачев.

«За время проведения чемпионата мира городским общественным транспортом перевезено 21,8 млн человек. После окончания матчей для вывоза зрителей были задействованы 400 автобусов, 23 трамваев и десять троллейбусов», – отметил докладчик.

Чиновник напомнил, что во время мундиаля был организован бесплатный проезд в общественном транспорте для болельщиков. Всего было перевезено около 225 тыс. пассажиров с билетами на матчи ЧМ.

«На стадионе Kazan-Arena состоялись шесть матчей, и каждый из них был незабываемым. Средняя посещаемость составила 42 тыс. 480 человек», – добавил он.

Всего за шесть матчей стадион посетили 254 тыс. 448 человек, заключил Ивачев.  

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