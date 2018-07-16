В Балтасинском районе РТ аварийщики восстановили подачу тока после обрыва линии

Более 458 жилых домов остались без света из-за обрыва высоковольтного провода.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Балтасинском районе РТ сотрудники службы электросетей восстановили подачу тока после обрыва линии, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера в 20.53 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в трех населенных пунктах из-за обрыва на линии электропередачи отсутствует электричество. Отключение произошло в селе Старая Салаусь и в деревнях Верхний Шубан и Карадуван. В общей сложности без света остались 458 жилых домов и шесть социальных объектов.

Через два часа бригада районных электросетей из ОАО «Сетевая компания» устранила поломку. К 23.15 электроснабжение в населенных пунктах восстановили полностью.