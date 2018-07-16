Более 300 тысяч человек обслужил аэропорт Казани за время ЧМ

Спортсмены и болельщики мундиаля составили 16 процентов от общего пассажиропотока.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Международный аэропорт «Казань» за время чемпионата мира по футболу обслужил 322,5 тыс. человек. Это почти на 100 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала на деловом понедельнике в мэрии директор Комитета по развитию туризма исполкома Казани Дарья Санникова.

Спортсмены, болельщики и делегации в составе организованных групп составили 16 процентов от общего пассажиропотока.

За время мундиаля на 26,5 процента увеличилось число людей, прибывших в столицу Татарстана водным транспортом, добавила Санникова.