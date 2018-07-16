Более 300 тысяч человек обслужил аэропорт Казани за время ЧМ

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Международный аэропорт «Казань» за время чемпионата мира по футболу обслужил 322,5 тыс. человек. Это почти на 100 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала на деловом понедельнике в мэрии директор Комитета по развитию туризма исполкома Казани Дарья Санникова.
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