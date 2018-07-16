В Верхнеуслонском районе РТ парень получил травму головы при столкновении двух легковушек

Столкновение произошло на 776-м километре трассы Москва – Уфа.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе парень получил травму головы при столкновении двух легковушек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Вчера днем на 776-м километре трассы Москва – Уфа неподалеку от поселка Набережные Моркваши столкнулись «Лада Калина» и «Лада» 9-й модели. От удара «Калина» вылетела с дороги, на трассу разлилось машинное масло.

Сотрудники ПСЧ №8 отключили аккумуляторы автомобилей и смыли горючую жидкость с автодороги. 20-летнего водителя «девятки» госпитализировали с сотрясением головного мозга.