В Верхнеуслонском районе РТ парень получил травму головы при столкновении двух легковушек

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Фото: ГУ МЧС по РТ
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе парень получил травму головы при столкновении двух легковушек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Вчера днем на 776-м километре трассы Москва – Уфа неподалеку от поселка Набережные Моркваши столкнулись «Лада Калина» и «Лада» 9-й модели. От удара «Калина» вылетела с дороги, на трассу разлилось машинное масло.
Сотрудники ПСЧ №8 отключили аккумуляторы автомобилей и смыли горючую жидкость с автодороги. 20-летнего водителя «девятки» госпитализировали с сотрясением головного мозга.
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