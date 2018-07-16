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Казанские спасатели освободили женщину, застрявшую головой между стеной и батареей

Татар-информ

16 июля 2018, 07:49

Политика

Помпео возложил ответственность за улучшение отношений России и США на Кремль

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По словам американского госсекретаря, «мяч находится на российской половине поля».

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Государственный секретарь США Майк Помпео в преддверии встречи президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки возложил ответственность за улучшение двусторонних отношений на российскую сторону. Об этом он написал в своем Twitter’е.

«От улучшения отношений с российским правительством выиграют все, но мяч находится на российской половине поля», – подчеркнул дипломат. При этом он заверил, что США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее «злонамеренные действия».

Параллельно с встречей лидеров двух стран в Хельсинки же Помпео сегодня встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 

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