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Татар-информ

16 июля 2018, 06:53

ПолитикаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Президент Хорватии заявила о необходимости вести диалог с Россией

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Колинда Грабар-Китарович выразила надежду на успех переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила о необходимости вести диалог с Россией, а не изолировать ее. Она сказала об этом в интервью агентству Associated Press, передает РБК.

Говоря о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться сегодня в Хельсинки, хорватский лидер заметила, что взаимоотношения двух держав имеют «первостепенное значение» как для ее страны, так и для всего мира. Она также выразила надежду на успех переговоров.

Кроме того, Грабар-Китарович прокомментировала скандал вокруг слов защитника сборной Хорватии Домагоя Вида. Она сказала, что спорт объединяет, а люди устали от постоянного возвращения к прошлому.

Сборная Хорватии в финале чемпионата мира по футболу 2018 года уступила команде Франции со счетом 2:4. На московском стадионе болела за соотечественников и Колинда Грабар-Китарович.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Хорватии на русском языке поблагодарила Россию за проведение мундиаля

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