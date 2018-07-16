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Татар-информ

16 июля 2018, 06:37

Общество

СКР: Новые экспертизы подтвердили подлинность останков царской семьи

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Итоговое процессуальное решение будет принято после завершения всех судебных экспертиз.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Заключения комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтвердили, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат императору Николаю II, членам его семьи и представителям их окружения. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, сообщает пресс-служба ведомства.

Подтверждены принадлежность семи из 11 найденных останков членам одной семьи и их родство с Романовыми. Доказано, что останки одного из убитых принадлежат сыну императора Александра III – отца Николая II.

К работе над экспертизами привлечены видные ученые. Они изучают и систематизируют около 2 тыс. документов, в том числе и впервые обнаруженных за последние два года в зарубежных архивах и музеях. Итоговое процессуальное решение будет принято после завершения двух антропологических, автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз. 

Архиерейский собор, который должен будет сформулировать окончательную позицию Русской православной церкви относительно подлинности найденных у Екатеринбурга останков, будет созван не ранее, чем через два года. Такое решение принял Синод на заседании по случаю столетия со дня расстрела царской семьи, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.

После признания подлинности останков церковью они будут объявлены вновь обретенными святыми мощами, так как Николай II и его семья причислены к лику святых как страстотерпцы в числе иных новомучеников и исповедников Российских, отмечает «Коммерсантъ».

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