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Татар-информ

16 июля 2018, 02:11

Культура

В Лаишеве вручили Республиканскую премию имени Державина

Фото: laishevskyi.ru

Обладателем премии стал Алексей Остудин за книгу «Вишневый сайт».

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Лаишеве в рамках празднования 275-летия поэта Гавриила Державина состоялось вручение Республиканской премии имени Державина в области литературы, пишет газета «Камская новь».

Ее обладателем стал Алексей Остудин за книгу «Вишневый сайт». Новоиспеченный обладатель Державинской премии в своем выступлении отметил, что именно Гавриил Державин заложил основы современного литературного русского языка, а уже потом его идеи подхватили Пушкин, Лермонтов и другие классики русской литературы.



Также были вручены и другие награды – за многолетний вклад в развитие библиотечного дела награждена заведующая методико-библиографическим отделом центральной библиотеки Румия Опарина. Благодарностью министерства культуры также была награждена Людмила Гущина, заведующая Александровским сельским клубом. Также были подведены итоги детского конкурса «Старик Державин нас заметил...».

Затем состоялось чтение стихов русском, татарском и гагаузском языках. А на площади развернулось настоящее театрализованное шоу: перед глазами публики оживали исторические персонажи времен Державина, артисты из Казани исполняли романсы.

 

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