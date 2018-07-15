Алексеевцы отпраздновали 202-летие обретения иконы Ахтырской Божией Матери

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Фото: alekseyevsk.ru
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Жители Алексеевского района РТ отпраздновали 202 года обретения иконы Ахтырской Божией Матери, пишет газета «Заря».
После богослужения прихожане храма Воскресения Христова и многочисленные паломники крестным ходом отправились к Ахтырскому колодцу, где на берегу Камы встретили икону Ахтырской Божией Матери.
Святыню по традиции доставили на катерах. У Ахтырского колодца благочинный Алексеевского благочиния Павел Чурашов провел водосвятный молебен. Он поздравил алексеевцев и гостей поселка с праздником, отметив, что на Алексеевской земле из года в год сохраняется традиция почитания святыни.
В завершение праздника на Соборной площади выступила певица Анна Сизова из Москвы.
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Святыню по традиции доставили на катерах.
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