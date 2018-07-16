Ученые узнали о вреде пасмурной погоды для здоровья

Недостаток света Солнца вызывает у людей обсессивно-компульсивное расстройство.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Недостаток солнечного освещения негативно влияет на психическое состояние людей. В том числе он может вызывать обсессивно-компульсивное расстройство.

К соответствующим выводам пришли исследователи из Университета Бингемтон, проанализировавшие распространенность этого расстройства по регионам и соотнесшие полученные данные с погодными условиями в этих местах, передает РИА Новости со ссылкой на Eurekalert.

Оказалось, что там, где наблюдается недостаток дневного света, у людей происходит сбой суточного цикла и циркадных ритмов, что увеличивает риск развития заболевания.

Кроме того, в северных широтах из-за большого количества пасмурных дней в северных широтах симптомы больных обсессивно-компульсивным расстройством обостряются, так как недостаток света Солнца плохо сказывается на режиме сна.

Обсессивно-компульсивное расстройство вызывает у заболевшего навязчивые, пугающие или мешающие мысли, от которых тот пытается избавиться с помощью постоянно повторяемых действий.