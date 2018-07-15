Театр Кариева представил постановку на Цветочном фестивале

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Фото: mincult.tatarstan.ru
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Татарский государственный театр юного зрителя имени Г.Кариева выступил на Цветочном фестивале у театра «Экият», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
В рамках проекта «Культурная среда» и культурной программы чемпионата мира-2018 артисты представили казанцам и гостям столицы поучительный спектакль «В гостях у светофора» (Аманулла).
По сюжету постановки герои помогают детям усвоить правила дорожного движения и рассказывают юным зрителям о дружбе, семьи и любви к родному краю и близким людям.
Спектакль подготовлен совместно с ГИБДД МВД по РТ.
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В рамках проекта «Культурная среда» и культурной программы Чемпионата мира-2018 артисты представили поучительный спектакль «В гостях у светофора».
В рамках визита министр посетил два подростковых клуба «Импульс» и «Спартак», пообщался с детьми и педагогами.
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