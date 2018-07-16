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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Кукморском районе во время летних каникул трудоустроены 310 школьников. Всего предусмотрено обеспечение работой 470 детей в возрасте от 14 до 18 лет, пишет местная газета «Трудовая слава».
Среди трудоустроенных школьников – учащиеся Кукморской школы № 4, Нырьинской, Среднекуморской, Большекукморской, Псякской и других школ. Дети работают на пришкольных участках. В реабилитационном центре в текущем месяце к работе приступят пять детей с ограниченными возможностями. В следующем месяце – еще пять.
Начальник районного Центра занятости населения Асхат Зиганшин рассказал, что зарплату выплачивает организация, со стороны Центра предусмотрена дополнительная материальная помощь в размере 1275 рублей в месяц. Дети работают по одному часу в день пять дней в неделю. В основном они пропалывают сорняки, поливают овощи.
В Псякской школе также по договору работают 10 подростков. По словам заместителя директора Регины Минимуллиной, все они из малообеспеченных семей. Приходят после шести часов вечера и поливают огород.
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Во время летних каникул в Кукморском районе обеспечат работой 470 детей.
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