Во время летних каникул в Кукморском районе обеспечат работой 470 детей.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Кукморском районе во время летних каникул трудоустроены 310 школьников. Всего предусмотрено обеспечение работой 470 детей в возрасте от 14 до 18 лет, пишет местная газета «Трудовая слава».



Среди трудоустроенных школьников – учащиеся Кукморской школы № 4, Нырьинской, Среднекуморской, Большекукморской, Псякской и других школ. Дети работают на пришкольных участках. В реабилитационном центре в текущем месяце к работе приступят пять детей с ограниченными возможностями. В следующем месяце – еще пять.



Начальник районного Центра занятости населения Асхат Зиганшин рассказал, что зарплату выплачивает организация, со стороны Центра предусмотрена дополнительная материальная помощь в размере 1275 рублей в месяц. Дети работают по одному часу в день пять дней в неделю. В основном они пропалывают сорняки, поливают овощи.



В Псякской школе также по договору работают 10 подростков. По словам заместителя директора Регины Минимуллиной, все они из малообеспеченных семей. Приходят после шести часов вечера и поливают огород.