Министр по делам молодежи РТ проверил два подростковых клуба Альметьевска

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Фото: Пресс-служба Главы Альметьевского муниципального района РТ
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). 13 июля министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов с делегацией из Казани посетил с рабочим визитом Альметьевск, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.
В рамках визита министр посетил два подростковых клуба «Импульс» и «Спартак», пообщался с детьми и педагогами. Дамир Фаттахов подчеркнул, что развитие детей должно быть всесторонним, а также акцентировал необходимость развивать у воспитанников интерес к национальной культуре, традициям, языку.
В рамках рабочего визита министр посетил первый в республике коворкинг-центр «Мама работает», где мамы, находящиеся в декретном отпуске, могут освоить новую профессию, получить психологическую поддержку и завести друзей. Встреча состоялась в формате открытого диалога, при участии руководителя исполнительного комитета района по социальным вопросам Светланы Лаптевой. Светлана Владимировна рассказала о коворкинг-центре, охвате и вовлеченности детей и подростков во внеурочное время, о различных программах администрации, помогающих детям, молодым семьям, инвалидам и многодетным матерям, а также в целом об учреждениях реализующих молодежную политику района.
Делегация также посетила Молодежный центр, в котором сейчас идет капитальный ремонт. Дамир Фаттахов с главой района Айратом Хайруллиным воспользовались мобильным приложением для проката велосипедов Gobike и отправились на велосипедах в Детский технопарк «Кванториум», где продолжили работу с молодежным активом Альметьевского района.
В рамках визита министр посетил два подростковых клуба «Импульс» и «Спартак», пообщался с детьми и педагогами.
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