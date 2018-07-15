Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Буинском районе РТ при столкновении поезда и «девятки» погибли четыре человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня в семь часов вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение об аварии на нерегулируемом ж/д переезде через автодорогу Кошкино – Шимяково. «Лада» 9-й модели столкнулась с составом, следовавшим из Волгограда в Нижневартовск.
На месте аварии погибли водитель и три пассажира легковушки.
В ликвидации последствий ДТП участвуют 16 человек, из них 5 сотрудников МЧС. В готовность на станции «Юдино» в Казани приводится в готовность восстановительный поезд.
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