Авария случилась на нерегулируемом ж/д переезде через автодорогу Кошкино – Шимяково.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Буинском районе РТ при столкновении поезда и «девятки» погибли четыре человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в семь часов вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение об аварии на нерегулируемом ж/д переезде через автодорогу Кошкино – Шимяково. «Лада» 9-й модели столкнулась с составом, следовавшим из Волгограда в Нижневартовск.

На месте аварии погибли водитель и три пассажира легковушки.

В ликвидации последствий ДТП участвуют 16 человек, из них 5 сотрудников МЧС. В готовность на станции «Юдино» в Казани приводится в готовность восстановительный поезд.