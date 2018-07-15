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Татар-информ

15 июля 2018, 20:50

Культура

«Летние вечера в Елабуге» завершились «под музыку Вивальди»

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Последний вечер выдался дождливым, но дождь не испугал любителей классики.

(Елабуга, 15 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге завершился музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» в формате open-air. Четвертый день прошел под знаком «Под музыку Вивальди».

Как и в первые дни, концерт посетили много гостей, среди них не только жители Елабуги, но и Набережных Челнов, Нижнекамска, Менделеевска, Мамадыша, Казани. Зрителей не напугал даже дождь, который начался в первом отделении, как раз во время исполнения «Времен года» Вивальди. При этом со сцены звучала не только музыка, но стихи гениального композитора, которые он специально написал, чтобы разъяснить, о чем его музыка. Музыку играл камерный оркестр Игоря Лермана, а стихи читал Александр Гордон. Последний в какой-то момент даже предложил зрителям сделать паузу из-за дождя, но люди продолжали бурно аплодировать музыкантам до самого конца первого отделения.

«Меня не удивишь памятниками, старинными домами и достопримечательностями, меня удивили слушатели, ради этого стоит еще раз приезжать!», – признался Александр Гордон журналистам. Тем временем, из-за дождя, который лил как из ведра, несколько затянулся антракт, но сцена и зрительские трибуны не пустовали – в это время выступил Борис Березовский, который в конце своего выступления даже снял свой пиджак и вышел из навеса под дождь, тем самым выразил свою благодарность и солидарность зрителям.

Тепло и бурно зрители приняли также Татьяну и Сергея Никитиных. Они вместе с камерным оркестром Игоря Лермана исполнили мелодии из известных фильмов. Сегодня же на фестивале выступила София Каландадзе (арфа). Со сцены звучала музыка А. Вивальди, Ф. Шуберта, Й. Брамса и С. Никитина. Завершая фестиваль, глава Елабужского района Геннадий Емельянов поблагодарил музыкантов и гостей праздника и отметил, что Елабуга не прощается с участниками фестиваля, а говорит «до свидания».

Ранее и Борис Березовский и Иогрь Лерман говорили, что хотели бы, чтобы фестиваль «Летние вечера в Елабуге» стал ежегодным.

 

 

 

 

 

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