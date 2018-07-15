Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу

Французы стали двукратными чемпионами мира, обыграв хорватов со счетом 4:2.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Финальный матч ЧМ-2018 Франция — Хорватия в столичных «Лужниках» завершился победой сборной Франции со счетом 4:2.Франция стала двукратным чемпионом мира.

Большинство специалистов считали, что у французов больше шансов на победу. Хотя бы потому что сил больше сохранилось — все матчи плей-офф французы закончили в основное время, тогда как хорваты доигрались в 1/8 и 1/4 финала до серии пенальти, а в полуфинале забили решающий мяч англичанам только во втором овертайме. Но так говорили и перед полуфиналом с Англией, хорваты заставили всех верить в регулярные чудеса с их участием.

Ровно 20 лет назад Франция и Хорватия встречались в Париже в полуфинале ЧМ-1998, хозяева выиграли, а затем впервые стали чемпионами мира. Хорваты на том мундиале завоевали свою первую медаль — бронзу. И вот новая встреча уже в финале. К слову, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам — чемпион мира 1998 года.

Финал чемпионата мира по футболу — это событие огромной важности. Финальную встречу посетил Президент России Владимир Путин. Разумеется, прилетели на свой финал в Москву Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и Президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме них в Лужниках были замечены Президент Армении Армен Саркисян, Президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие политические деятели. Кроме того, зрителями финала мирового первенства были президент ФИФА Джанни Инфантино и другие звезды футбола.

Хорваты активнее начали финал, быстро переведя игру в зону французов. Французы не замедлили с ответом, и на поле развернулся веселый, обоюдоострый футбол к радости переполненных «Лужников», на трибунах аншлаг, более 78 тысяч человек!

Постепенно острота атак французов стала усиливаться, поэтому гол в ворота Хорватии сюрпризом не стал. Антуан Гризманн навесил со штрафного мяч, Поль Погба выпрыгнул выше всех, но боровшийся с ним Марио Манджукич последним коснулся мяча, от его головы он и попал в ворота, автогол. Первый в истории финальных матчей чемпионатов мира с 1930 года. Франция повела 1:0. Занятная статистика — во всех матчах плей-офф ЧМ-2018 хорваты пропускают первыми.

После гола игра стала еще веселей и активнее. Французы пошли вперед увеличивать свое минимальное преимущество, хорваты рванули отыгрываться. И ведь отыгрались! Ровно через 10 минут. Такой же навес со штрафного, борьба за мяч, и Иван Перишич могучим ударом вколачивает мяч в дальний угол, 1:1. Еще и небольшой рикошет от своего защитника Рафаэля Варана смутил стража французских ворот Уго Ллориса.

После долгого изучения видеозаписи спорного эпизода, главный арбитр — аргентинец Нестор Питана назначил пенальти в ворота сборной Хорватии за игру рукой Перишича. Бесспорный пенальти, который уверенно реализовал Гризманн, 2:1.

Вполне ожидаемо, с началом второго тайма хорваты большими силами пошли вперед отыгрываться. Едва не забил на 48-й минуте Анте Ребич, только в отчаянном прыжке Ллорис успел вытащить одной рукой мяч из-под перекладины. Но игра явно перешла на половину поля французов. Значит, у французов появились возможности для контратак. Так и убежал к чужим воротам Килиан Мбаппе, а скорость бега у него достигает 38 километров в час! Теперь уже хорватский голкипер Даниэль Субашич спас свою команду от верного гола после опаснейшего удара Мбаппе в упор.

Тут и четвертый гол состоялся. Французы увеличили свое преимущество усилиями Погба, который эффектным обводящим ударом поразил хорватские ворота на 59-й минуте.

Не прошло и шести минут, как Мбаппе делает счет 4:1, ему удался плотный удар низом из-за пределов штрафной. Четвертый гол 19-летнего парня на ЧМ-2018. Пожалуй, после этого момента сомнения в исходе матча исчезли. Счет слишком большой.

Вот только хорваты с этим были не согласны. Еще и Ллорис начудил, грубо ошибся, выбив мяч точно на ногу Манджукичу, тому и бить не пришлось, 4:2. Играть еще 20 минут, времени отыграться достаточно. Хорваты нажимают, счет ударов 14-7 в их пользу за 12 минут до конца! До конца бились славяне. Серебро стало большим успехом для Хорватии, которую никто не числил в фаворитах перед ЧМ-2018.

Франция стала двукратным чемпионом мира, догнав по этому показателю Уругвай и Аргентину, больше только у Германии и Италии (по 4 Кубка мира) и Бразилии (5). Заслуженный успех ровной, хорошо укомплектованной как опытными, так и молодыми талантами команды, которая два года назад проиграла в финале Евро-2016 в Париже. Возмужали, перестроились, подготовились и заслужили свой Кубок мира.

ЧМ-2022, 21-й по счету, пройдет в Катаре.

Франция-Хорватия — 4:2 (2:1). Голы забили: Манджукич (в свои ворота, 18), Гризманн (38 — с пенальти), Погба (59), Мбаппе (65) — Перишич (28), Манджукич (69). Предупреждены: Канте, Эрнандес — Врсалько.