Во время саммита Россия – США полиция Хельсинки будет вести Twitter на русском языке

В аккаунте опубликованы первые сообщения на русском языке.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Полиция Хельсинки во время саммита Россия — США будет вести Twitter на четырех языках: финском, шведском, английском и русском. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети.

Полиция уже опубликовала первые сообщения на русском языке.

«Коротко о предстоящей встрече президентов #Helsinki2018: ожидаются пробки в центре Хельсинки. Лучше не ехать на автомобиле, а пешком, на велосипеде, поезде и метро. Полеты дронов запрещены. Пейте много воды, в выходные жара!» — предупреждает финская полиция.

Саммит Россия — США, в рамках которого Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, пройдет в столице Финляндии в понедельник, 16 июля. Главы государств обсудят двусторонние отношения и актуальные вопросы международной политики.