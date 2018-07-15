Рустам Минниханов посетил финал ЧМ-2018 в Москве

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: соц сети
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.
За звание чемпиона мира на московском стадионе «Лужники» сражаются команды Хорватии и Франции.
До начала матча Президент Татарстана встретился с Президентом Абхазии Раулем Хаджимба и его пресс-секретарем Хиблой Возба.
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