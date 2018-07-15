Казань вошла в тройку городов по продажам сувенирной продукции на ЧМ

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(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Столица Татарстана заняла третье место по росту продаж сувениров во время чемпионата мира по футболу, сообщает компания «Эвотор».
Первое место заняла Москва, второе – Ростов-на-Дону, Калининград оказался на четвертом месте.
Среднедневной оборот по таким товарам составил 7,5 млн рублей, а средний чек 1,2 тыс. рублей.
Одним из самых популярных товаров стали русские кокошники – оборот по России вырос в 16 раз, средний чек составил 930 рублей. Всплеск продаж кокошников пришелся на 1 июля – день матча Россия – Испания, а пик продаж на 6 и 7 июля – канун матча Россия – Хорватия. Также популярностью пользовались небольшие сувениры, которые болельщики могли увезти с собой.
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