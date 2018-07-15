Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке циклоспороза в США

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(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В американских штатах Айова и Иллинойс зафиксировано более 100 случаев циклоспороза, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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