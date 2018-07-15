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Татар-информ

15 июля 2018, 18:52

ПолитикаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Немецкая журналистка обвинила Германию в высокомерном отношении к России

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Катрин Шпёр призвала Германию перестать притворяться моральным авторитетом.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Германия вернулась к старой привычке высокомерно представлять Россию страной с низким уровнем морали, пишет журналист Die Welt Катрин Шпёр в статье об итогах чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает RT.

Немецкие СМИ в своих материалах постоянно рассказывают о политических или экономических проблемах России, в которых обвиняют Президента страны Владимира Путина. Однако россияне проголосовали за переизбрание Путина на пост главы государства, подчеркнула журналистка.

По ее мнению, Германия должна перестать представлять себя моральным авторитетом. «Если право на проведение чемпионата будет предоставляться по критерию политической морали, то в будущем ФИФА с трудом сможет найти подходящее место», — отметила Шпёр. Например, Америка, Франция, Великобритания, Италия, Япония и другие страны не подходят для проведения мундиаля, «ведь все они сидят на горах трупов из своего прошлого», пишет журналистка.

«Хочешь не хочешь, а все чемпионаты мира, по-видимому, придется проводить в Германии... Хотя... там тоже вроде бы что-то было?» — добавила Шпёр.

В заключение журналистка отметила, что финал чемпионата мира «в прекрасной Москве» вызывает у нее «абсолютную аполитичную радость».

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