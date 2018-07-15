Немецкая журналистка обвинила Германию в высокомерном отношении к России

ПолитикаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Германия вернулась к старой привычке высокомерно представлять Россию страной с низким уровнем морали, пишет журналист Die Welt Катрин Шпёр в статье об итогах чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает RT.
Немецкие СМИ в своих материалах постоянно рассказывают о политических или экономических проблемах России, в которых обвиняют Президента страны Владимира Путина. Однако россияне проголосовали за переизбрание Путина на пост главы государства, подчеркнула журналистка.
По ее мнению, Германия должна перестать представлять себя моральным авторитетом. «Если право на проведение чемпионата будет предоставляться по критерию политической морали, то в будущем ФИФА с трудом сможет найти подходящее место», — отметила Шпёр. Например, Америка, Франция, Великобритания, Италия, Япония и другие страны не подходят для проведения мундиаля, «ведь все они сидят на горах трупов из своего прошлого», пишет журналистка.
«Хочешь не хочешь, а все чемпионаты мира, по-видимому, придется проводить в Германии... Хотя... там тоже вроде бы что-то было?» — добавила Шпёр.
В заключение журналистка отметила, что финал чемпионата мира «в прекрасной Москве» вызывает у нее «абсолютную аполитичную радость».
Следующая новость
Эксперты проанализировали покупки россиян и туристов за период проведения футбольного чемпионата.
В период чемпионата мира по футболу волонтеры провели 210 тыс. 668 часов на рабочих сменах.
За звание чемпиона мира по футболу борются команды Хорватии и Франции.
Использование радиотелеметрии позволит более точно отслеживать маршруты миграций птиц.
Сотрудникам МЧС пришлось извлекать пострадавшего водителя из разбитой легковушки.
Инцидент случился в одной из квартир дома №8 по улице Гагарина.
Состав казанского клуба может пополнить Дмитрий Полоз.
Всего в аварии на Гуськова пострадали три человека.
Мужчина в сильную волну и дождь попытался переплыть на другой берег, выбился из сил и начал тонуть.
ДТП случилось на 53-м километре трассы Нурлат – Билярск.
В соревнованиях, которые будут длиться три дня, примут участие более ста спортсменов из десяти городов.
На трассе из Казани в аэропорт женщина-водитель «Приоры» столкнулась с «Нексией» и «Ладой» 10-й модели.
Грозы будут сопровождаться кратковременными усилениями ветра.
Авария произошла между селом Александровка и перекрестком автодорог М5 и Р239.