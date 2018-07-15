В Шотландии арестовали парапланериста с плакатом против Трампа

55-летний мужчина с плакатом «Трамп не на высоте» пролетел почти над головой американского лидера.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Шотландии полиция арестовала парапланериста, пролетавшего над полем для гольфа отеля Trump Tumberry с плакатом «Гринписа» с надписью «Трамп не на высоте». В это время Президент США Дональд Трамп находился на поле, сообщает РБК со ссылкой на The Sun.

55-летний мужчина пролетел почти над головой американского лидера.

Как рассказал представитель «Гринписа», полиции сообщили об акции протеста за 10 минут до ее начала. Парапланерист был задержан, поскольку полеты над отелем запрещены.

Трамп с супругой прибыли в Шотландию 14 июля. При этом американский лидер выразил надежду, что сможет поиграть в гольф, так как это его «основная форма упражнений».