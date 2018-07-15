В Шотландии арестовали парапланериста с плакатом против Трампа

Рекомендуем
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Шотландии полиция арестовала парапланериста, пролетавшего над полем для гольфа отеля Trump Tumberry с плакатом «Гринписа» с надписью «Трамп не на высоте». В это время Президент США Дональд Трамп находился на поле, сообщает РБК со ссылкой на The Sun.
55-летний мужчина пролетел почти над головой американского лидера.
Как рассказал представитель «Гринписа», полиции сообщили об акции протеста за 10 минут до ее начала. Парапланерист был задержан, поскольку полеты над отелем запрещены.
Трамп с супругой прибыли в Шотландию 14 июля. При этом американский лидер выразил надежду, что сможет поиграть в гольф, так как это его «основная форма упражнений».
Следующая новость
В рамках проекта «Культурная среда» и культурной программы Чемпионата мира-2018 артисты представили поучительный спектакль «В гостях у светофора».
В рамках визита министр посетил два подростковых клуба «Импульс» и «Спартак», пообщался с детьми и педагогами.
Последний вечер выдался дождливым, но дождь не испугал любителей классики.
Авария случилась на нерегулируемом ж/д переезде через автодорогу Кошкино – Шимяково.
Французы стали двукратными чемпионами мира, обыграв хорватов со счетом 4:2.
Эксперты проанализировали покупки россиян и туристов за период проведения футбольного чемпионата.
В период чемпионата мира по футболу волонтеры провели 210 тыс. 668 часов на рабочих сменах.
За звание чемпиона мира по футболу борются команды Хорватии и Франции.
Использование радиотелеметрии позволит более точно отслеживать маршруты миграций птиц.
Сотрудникам МЧС пришлось извлекать пострадавшего водителя из разбитой легковушки.
Инцидент случился в одной из квартир дома №8 по улице Гагарина.