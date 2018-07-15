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В Буинском районе РТ при столкновении поезда и «девятки» погибли четыре человека

Татар-информ

15 июля 2018, 21:44

ПолитикаДуховная жизнь

Порошенко назвал автокефалию одним из столпов Украины

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Украинский лидер призвал «молиться и бороться», чтобы УПЦ получила томос.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Автокефалия Украинской православной церкви — один из столпов Украины, поэтому необходимо бороться за ее получение, заявил Президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Автокефалия является одним из столпов Украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности и, в конце концов, всей мировой геополитики», — сказал Порошенко.

Украинский лидер призвал «молиться и бороться», чтобы УПЦ получила томос. Ранее он заявил о необходимости молиться о положительном решении синода Вселенского патриархата по этому вопросу.

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