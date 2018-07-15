Хабенский попал в базу данных «Миротворца» из-за посещения Крыма

Рекомендуем
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Российский актер и режиссер Константин Хабенский попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма.
Артист внесен в базу из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины».
В начале этого года вся съемочная группа фильма «Скиф» попала в базу данных украинского сайта. Также в базу данных включены имена различных российских и зарубежных деятелей культуры, писателей, актеров, певцов, режиссеров. Среди них – Тина Канделаки, Сами Насери, Ивар Калныньш, Владимир Кузьмин, Жерар Депардье, Юрий Куклачев, Федор Бондарчук, Никита Михалков, Семен Слепаков и многие другие.
Следующая новость
В рамках визита министр посетил два подростковых клуба «Импульс» и «Спартак», пообщался с детьми и педагогами.
Последний вечер выдался дождливым, но дождь не испугал любителей классики.
Авария случилась на нерегулируемом ж/д переезде через автодорогу Кошкино – Шимяково.
Французы стали двукратными чемпионами мира, обыграв хорватов со счетом 4:2.
Эксперты проанализировали покупки россиян и туристов за период проведения футбольного чемпионата.
В период чемпионата мира по футболу волонтеры провели 210 тыс. 668 часов на рабочих сменах.
За звание чемпиона мира по футболу борются команды Хорватии и Франции.
Использование радиотелеметрии позволит более точно отслеживать маршруты миграций птиц.
Сотрудникам МЧС пришлось извлекать пострадавшего водителя из разбитой легковушки.
Инцидент случился в одной из квартир дома №8 по улице Гагарина.
Состав казанского клуба может пополнить Дмитрий Полоз.
Всего в аварии на Гуськова пострадали три человека.
Мужчина в сильную волну и дождь попытался переплыть на другой берег, выбился из сил и начал тонуть.