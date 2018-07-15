Стали известны стартовые составы финалистов ЧМ-2018

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: соц сети
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Стали известные стартовые составы сборных Франции и Хорватии. Об этом сообщается на официальной странице ФИФА в социальной сети Twitter.
Так, ставший скандально известным после матча четвертьфинала мундиаля против команды России хорват Домагой Вида выйдет на поле с первых минут финала мирового первенства. Полностью стартовый состав хорватской сборной выглядит следующим образом: вратарь Даниел Субашич, Шиме Врсалько, Анте Ребич, Иван Стринич, Марио Манджукич, Деян Ловрен, Марсело Брозович, Домагой Вида, Иван Ракитич, Лука Модрич, Иван Перишич.
Французы начнут игру в следующем составе: вратарь Уго Льорис, Бенжамен Павар, Оливье Жиру, Рафаэль Варан, Антуан Гризманн, Самюэль Юмтити, Килиан Мбаппе, Лукас Эрнандес, Блез Матюиди, Н’Голо Канте, Поль Погба.
Финальный матч чемпионата мира по футболу начнется сегодня в 18.00 и пройдет на московском стадионе «Лужники».
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