В Хельсинки прошли митинги в поддержку и против Трампа

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(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Хельсинки одновременно прошли митинги в поддержку и против визита Президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.
В акции протеста приняли участие 2,5 тыс. человек, которые выступают в защиту прав человека, поддерживают Украину и «Сирийскую свободную армию» и выражают недовольство политикой Трампа. Как сообщает финская полиция, некоторые из участников митинга — туристы. Протестующие требуют соблюдать права человека и «остановить войну».
Мероприятие в поддержку политики американского лидера собрало около 50 человек. Организатором выступило молодежное крыло партии «Истинные финны», представители партии носят футболки со слоганом предвыборной кампании Трампа — #MAGA («Сделаем Америку снова великой») и аналогичным #MFGA («Сделаем Финляндию снова великой»).
Встреча Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в столице Финляндии. Стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной политики.
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