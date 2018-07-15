В Татарстане к птенцам орлана-белохвоста прикрепили радиомаячки

Использование радиотелеметрии позволит более точно отслеживать маршруты миграций птиц.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Волжско-Камском заповеднике сотрудники учреждения вместе с орнитологом национального парка «Нижняя Кама» Ринуром Бекмансуровым окольцевали птенцов орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) и прикрепили к ним радиопередатчики. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Маячки никак не помешают редким птицам, так как их закрепили на птенцах с учетом того, что они вырастут. Всего удалось установить передатчики на троих маленьких орланах, а еще двое оказались слишком малы для этого, так как им еще не исполнилось необходимых 60 дней.

Использование радиотелеметрии позволит более точно отслеживать маршруты миграций птиц и определять места их зимовок, что сделает возможным определить способы их охраны за пределами районов гнездования.

Мероприятие было проведено в рамках проекта «Неизвестные соседи – орлан-белохвост на связи», финансируемого благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что орнитолог Ринур Бекмансуров спас птенца орлана-белохвоста в нацпарке «Нижняя Кама».