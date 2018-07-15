Тереза Мэй рассказала о совете Дональда Трампа по выходу из ЕС

Премьер-министр Британии сочла рекомендацию Президента США слишком жесткой.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о совете по поводу того, как вести себя с Европейским Союзом, который дал ей Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам Мэй, Трамп рекомендовал ей не вести переговоры о выходе из ЕС, а подать на него в суд. Премьер-министр Британии сочла подобное предложение слишком жестким.

До этого глава британского Правительства в статье для издания Mail on Sunday призвала всех поддержать предложенный ею план по Brexit’у, быть «практичными и прагматичными», передает РБК.

Также Мэй раскритиковала попытки оппозиции внутри Консервативной партии сорвать предложенный ею план выхода из Евросоюза. Невозможность его реализовать может привести к «разрушительному и беспорядочному Brexit’у» и, соответственно, потере имеющихся сейчас экономических преимуществ.

План Терезы Мэй вызвал критику как со стороны ряда министров во главе с Борисом Джонсоном, которые покинули ее кабинет, так и со стороны Президента США Дональда Трампа.